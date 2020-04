La sua Lazio è stata tra le protagoniste del campionato di Serie A interrotto a causa della pandemia e del Coronavirus. Il lungo stop potrebbe aver frenato l'entusiasmo del gruppo biancoceleste: Simone Inzaghi sta lavorando giorno e notte per cercare di aiutare i suoi ragazzi a rimanere sulla corda, in attesa della possibile ripresa del campionato.



RINNOVO INZAGHI - Nel frattempo in casa Lazio si pensa seriamente al rinnovo di Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, la società è vigile sul mercato, mentre Lotito sta pensando al rinnovo del suo mister. Troppe le attenzioni su di lui, a scadenza 2021: vorrebbe prolungargli il contratto, legandolo ancora a lungo alla Lazio.