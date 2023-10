Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni, nel corso dell'evento Palermo Football Conference, organizzato da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo, parla del suo assistito: "Zaccagni è molto legato alla Lazio, ha ancora un anno e mezzo di contratto, non abbiamo fretta di rinnovare - si legge su TMW -. E' stato chiamato in Nazionale, fa bene da diversi anni, quando ci sarà la possibilità di rinnovare, ne parleremo. Oggi siamo estremamente sereni e tranquilli, per noi non è un argomento prioritario".