Dalla Turchia insistono: nonostante le chiusure per Caicedo, il Galatasaray rimane alla finestra. I dirigenti di mercato del club giallorosso, in un vertice con la proprietà, hanno ribadito la volontà di chiudere almeno un attaccante, se non addirittura due. La chiusura della Lazio potrebbe essere superata con un'altra offerta, ma il nome di Caicedo in questo momento sembra del tutto fuori dai radar.



MERCATO LAZIO - Mancano pochissimi giorni alla fine del mercato, il Galatasaray deve fare in fretta. E la foto diffusa della riunione mostra alcuni nomi sulla lavagna, appuntati in fretta: il centravanti Bony, l'ex Dortmund Emre Mor e Ze Luis. Una vera e propria lista della spesa, con un assente: Felipe Caicedo.