Kamada sta incontrando qualche difficoltà di troppo a inserirsi nelle idee di calcio di Sarri per la sua Lazio. Daichi è stato escluso anche dal Giappone per la coppa d’Asia, una scelta a sorpresa che sta motivando il ragazzo a cercare di fare ancora meglio nella seconda parte di stagione. Che, nonostante le difficoltà, dovrebbe essere ancora a tinte biancocelesti.



Un gol, fondamentale per il successo finale, al "Maradona" contro il Napoli e poco altro.

. Secondo quanto appreso la Lazio non ha messo l’ex Eintracht Francoforte nella lista dei cedibili e. L’appuntamento poi è già fissato a giugno quando le parti si aggiorneranno per capire se esercitare la clausola per il rinnovo biennale del contratto o dirsi addio a parametro zero.