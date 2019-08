L'obiettivo di Tare in Turchia è tornato sul mercato. Il Galatasaray ha messo in vendita il giovanissimo talento Yunus Akgun, tecnica e talento da vendere. La Lazio ha provato ad avvicinarlo ad inizio mercato, ma i tempi non erano maturi: la dirigenza turca ha sparato alto, di fatto allontanando le pretese di Tare.



MERCATO LAZIO - Ora cambia tutto, come riportano i media turchi. Il Galatasaray ha bisogno di fare cassa, e in fretta, per questo avrebbe deciso di mettere sul mercato il giovane talento Akgun. A pochi giorni dalla fine del mercato, l'interesse della Lazio potrebbe essere definitivamente sfumato. In Turchia sperano di no.