Tra i calciatori che la Lazio ha necessità di piazzare vi è Felipe Caicedo. Uno tra il Panterone e Muriqi dovrà uscire, come detto anche da Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Tre punte centrali sarebbero di troppo sia per motivi contrattuali che di rendimento. Per questo negli ultimi giorni su Caicedo sarebbe piombato di colpo il Genoa, ma l'ecuadoregno non ne vorrebbe sapere. Come riporta Il Messaggero, il calciatore al momento sta bene a Roma e avrebbe rifiutato la prima avanzata dei rossoblu. Su di lui anche alcuni club turchi con offerte maggiormente vantaggiose rispetto a quella del club di Preziosi.