Momento nichilista in casa. Il ciclico riaffiorare dei difetti caratteriali della squadra grava sui biancocelesti, facendo ogni volta ricominciare da capo il percorso. La rivoluzione estiva sul mercato e i primi risultati buoni in stagione avevano fatto sperare in un superamento di questa eterna condizione. InveceIl toscano – che non si sta dimostrando evidentemente un superuomo nietzschiano – arriva ad interrogarsi sulla sua reale capacità di risolvere questa problematica. Si dice persinoe apre le porte aDopo la conferenza stampa di ieri sera in Danimarca, i tifosi laziali dibattono su chi abbia le maggiori responsabilità, tra allenatore e giocatori. “Hanno ragione ad essere arrabbiati – ha detto il mister – è stata una partita non giocata, per nostra presunzione. Mi dispiace, perché sono tre giorni che stiamo battendo su questo tasto”. Una sorta di? Il dubbio nasce dalla successiva dichiarazione su un certoper questi crolli improvvisi: “Qualcuno che all'interno di questo gruppo insinua questo germe c'è per forza”. Affermazioni che lasciano presagire una caccia all'untore, per individuare chi mette in giro nello spogliatoio il morbo della negatività. “”, aggiunge Sarri. Una strada pericolosa, che potrebbenel quale lui stesso dice che “è bello vivere” e dove “non ci sono criticità”. Oppure può far venir fuori l'orgoglio di chi si sente messo alle strette e trova così la forza di andare oltre i propri limiti.La realtà però è chedavanti ad un annichilimento totale così inaspettato dei suoi: “La squadra non ti dà mai questa sensazione, non c'erano avvisaglie durante gli allenamenti, che i ragazzi potessero essere così assenti. È difficilmente inquadrabile una situazione di questo tipo”.riposta nel Comandante. Ne ha assecondato le richieste tecniche e lo ha difeso da molte critiche. Sembra chiaro perciò che solo difronte ad una ammissione di impotenza dell'ex Juve, Chelsea e Napoli e conseguenti- si prenderebbe atto di dover davvero rifondare tutto da zero. Altrimenti - ed è questa la via che verrà percorsa, almeno per l'immediato futuro - avanti insieme. Alla ricerca di una cura per il germe, trovando il modo di interrompere il ritorno dell'uguale.