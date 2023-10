Immobile si è complimentato con Castellanos per la grande prestazione contro l'Atalanta. Ieri il capitano biancoceleste, indisponibile per via di un problema muscolare, ha assistito alla vittoria della squadra dagli spalti dell'Olimpico. Poi, al termine della gara, è sceso negli spogliatoi per festeggiare con i compagni. L'abbraccio con Taty, autore di un gol e un assist, non è passato inosservato.



Un gesto da capitano, leader dello spogliatoio, che non ha badato alle polemiche dei giorni scorsi per il suo rendimento al di sotto della media e per le tante panchine a cui era stato vincolato invece l'attaccante argentino. Poi è arrivato anche il like al post social con le immagini della rete del 2-0. Tra i due c'è una sana rivalità per guadagnarsi un posto in campo, ma questo episodio è la prova che nel gruppo si rema tutti dalla stessa parte, per il bene della squadra.