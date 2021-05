Come da programma è stato diramato l'ultimo comunicato del Giudice Sportivo per questa stagione. Tra i calciatori squalificati per un cartellino di troppo subito nel 38esimo turno vi è anche un centrocampista della Lazio. Si tratta di Marco Parolo. Al momento il classe '85 sembra destinato a chiudere il suo rapporto con il club capitolino, ma ancora non è detta l'ultima parola. Dovesse restare alla Lazio o comunque trasferirsi in un altro club a quel punto salterà la prossima giornata di campionato. Parolo starebbe però anche valutando l'opzione di smettere e intraprendere i corsi per diventare allenatore.