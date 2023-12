Campi vuoti oggi a Formello. La Lazio, reduce da pareggio 1-1 a Verona, tornerà domani alle 15 ad allenarsi in vista della sfida di Champions di mercoledì sera contro l'Atletico Madrid. Il giorno di riposo concesso da Sarri però ha mandato su tutte le furie i tifosi, delusi anche questa settimana dalla prestazione dei biancocelesti, che hanno visto ancora una volta sfumare la vittoria in trasferta dopo essere andati in vantaggio.



"Si dovevano allenare tutto il giorno!" Così inveisce qualcuno sui social, commentando la notizia. "Dopo la bella prova, se lo sono proprio meritato", sottolinea con sarcarsmo chi vede questo giorno libero come un premio tutt'altro che meritato. Mercoledì al Civitas Metropolitano Immobile e compagni - già sicuri della qualificazione agli ottavi di finale - si giocheranno il primo posto nel girone. I più intransigenti si sarebbero aspettati addirittura un ritiro punitivo per la squadra in vista di questo impegno e di quello ancora più importante di domenica 17 contro l'Inter. Per questo non manca neanche chi se la prende col club e con Sarri per la scelta: "Società vergognosa. La vanga in mano, altro che giorno di riposo". Segnali di un ambiente deluso dai risultati in campionato non in linea con le aspettative di inizio stagione e, soprattutto, dalla mancanza di reazioni in campo.