Lotito è pronto a premiare Provedel, anticipando i tempi del rinnovo. Lo riferisce questa mattina il Messaggero. Dopo il clamoroso gol segnato in extremis contro l'Atletico Madrid in Champions, il presidente della Lazio sta pensando di derogare alla politica societaria che non prevede proposte di rinnovi dopo solo un anno di contratto.



Attualmente il portiere biancoceleste, prelevato dallo Spezia un anno fa per 3,5 milioni di euro, percepisce uno stipendio di 1,2 milioni a stagione e ha un accordo fino al 2027. L'idea del patron, secondo il quotidiano romano, è quella di allungare di un anno la scadenza e di raddoppiare la cifra complessiva degli emolumenti.