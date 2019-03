22 tocchi e gol: Luis Alberto trasforma dopo un'azione spettacolare, la Lazio segna il terzo gol contro il Parma. E sui social scoppia la febbre: "Sembra la Playstation". Come riporta il Messaggero, qualcuno ha parlato addirittura di Tiki taka, qualcun altro, alla romana, di "tic toc". Azioni corali, veloci, questa è la filosofia di Inzaghi, il nuovo equilibrio tutto fantasia varato dal mister. Meno pressioni sui portatori di palla, lo staff della Lazio ha chiesto ai ragazzi di giocare con meno tocchi: contro la Roma ha funzionato, contro la Fiorentina sono mancati quei gol che invece sono arrivati a pioggia col Parma. Una crescita tecnica supportata anche fisicamente: la Lazio è più in condizione, e si vede. Lui Alberto dagli 8/9 km orari percorsi a partita lo scorso anno è passato ad una media di 10/11 km orari per gara, Milinkovic con 10,5 km orari percorsi ad una media (la migliore) di quasi 8 km orari è stato il più maratoneta contro il Parma. I big corrono di più, e giocano meglio.