La politica, che Lotito ha provato a cavalcare, gli riserva un'altra amarezza. Stavolta no, non si tratta di elezioni, ma di sponsor. Dopo la fine del contratto con la Seleco la Lazio stava cercando un nuovo partner. Secondo quanto riportato dal Messaggero la Lazio era riuscita a chiudere un contratto con una società di scommesse: un affare da 7 milioni più bonus a stagione, da moltiplicare per tre. Tutto fermo: per il momento l'operazione resta congelata a causa del Decreto Dignità, varato dal governo. La Lazio potrebbe decidere di continuare a collaborare con Seleco.