Lazio, il jolly per Tudor può arrivare dalla Fiorentina

Aumentano i nomi in orbita, in vista dell'estate. Per soddisfare le necessità di Tudor e rivoluzionare la rosa per renderla adeguata al 3-4-2-1, ci saranno cambiamenti in tutti i reparti, in particolare sulla trequarti dove bisognerà rimpiazzare Luis Alberto, Felipe Anderson e probabilmente anche Pedro. Un jolly per quel ruolo potrebbe arrivare dalla Fiorentina, dove in uscita c'è, che peraltro conosce già molto bene il sistema di gioco del tecnico biancoceleste avendoci lavorato ai tempi dell'Hellas Verona. Anche se è un classe '94 e quindi sembrerebbe non rientrare nei parametri che la Lazio si prefiggerà sul mercato per ringiovanire la rosa, lui potrebbe fare eccezione.

A raccontare perché il trequartista ceco potrebbe entrare nel mirino di Lotito e Fabiani ci pensa questa mattina il Corriere dello Sport. In scadenza nel 2026, viene da un anno e mezzo nel quale non è riuscito a ritagliarsi spazio da titolare con continuità in Viola e cerca riscatto. Per caratteristiche fisiche e tecniche il sistema di gioco di Tudor è l'ideale per lui e la possibilità di riabbracciare il tecnico che ne aveva permesso la definitiva consacrazione in Serie A potrebbe convincerlo a salutare Firenze. La Lazio ci pensa. La sensazione è che molto comunque dipenderà dal prezzo che fisserà la Fiorentina per il cartellino.