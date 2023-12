Il ko di Luis Alberto cambia le strategie di mercato della Lazio per gennaio. Oltre allo spagnolo i biancocelesti dovranno infatti fare a meno anche di Kamada per via della Coppa d'Asia. Due assenze che accorciano troppo la rosa dei centrocampisti a disposizione di Sarri. Per questo il club sta pensando a un innesto mirato durante la sessione invernale che sta per aprirsi. Magari anche provando ad anticipare uno dei colpi altrimenti previsti in estate.



Secondo il Messaggero nel mirino c'è Samuele Ricci, già corteggiato ad agosto scorso, prima di virare su Rovella. Classe 2001, di proprietà del Torino, che qualche mese fa però chiedeva non meno di 25 milioni per il suo cartellino. Oggi le pretese sono più basse, anche per via di una prima parte di stagione non brillante. Per abbassare ulteriormente il costo il club capitolino vorrebbe inoltre inserire Basic nell'operazione. Ricci però è principalmente un regista da vertice basso in una mediana a tre, per il ruolo di mezzala i preferiti di Sarri sono sempre Colpani e Ferguson. Quest'ultimo non si muoverà da Bologna in inverno, mentre sul talento del Monza è forte la concorrenza dell'Inter. Resta poi in piedi la candidatura di Samardzic, anche lui adocchiato l'estate scorsa. Ma al momento anche sul centrocampista dell'Udinese le concorrenti (Inter e Napoli) sembrano in netto vantaggio.