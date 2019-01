Il Liverpool fa sul serio per Ciro Immobile, il numero 9 della Lazio che già nel 2014 fu allenato da Jurgen Klopp, ai tempi del Borussia Dortmund. Nella partita di domenica contro il Napoli, come riporta Il Messagero, saranno presenti degli ossevatori Reds, per valutare meglio l'acquisto dell'attaccante laziale.