Lazio, il logo della regione sulle maglie per la Supercoppa in Arabia

Lo stemma della Regione Lazio sarà sulle maglie della Lazio in occasione della Supercoppa in Arabia. La notizia la riporta questa mattina Il Tempo, spiegando come sia stato approvato un emendamento apposito alla proposta di legge discussa in questi giorni nell'assemblea regioanle per il riconoscimento dei “debiti fuori bilancio”.



L'ufficialità verrà data lunedì in una conferenza stampa alla quale prenderanno parte sia il presidente della Regione, Francesco Rocca, che il patron della Lazio, Claudio Lotito.