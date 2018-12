Dentro la crisi della Lazio. Anzi, nel backstage, dietro: l'assenza di Lucas Leiva pesa come un macigno sul momento no dei biancocelesti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il momento delicato è iniziato con l'ingresso in infermeria dell'ex Liverpool.



MEDIA PUNTI - E non è solo una questione di sensazioni, sono proprio i numeri a parlare per Leiva, anzi per la sua assenza: la media-punti della Lazio senza Leiva è scesa vistosamente, da 2 a 1,16 nelle 7 gare senza il n.6 biancoceleste. Inzaghi aspetta il suo rientro e spera che possa aiutarlo ed essere l'asso nella manica per rientrare in zona Champions.