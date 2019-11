Re degli assist in Italia e secondo in Europa. Luis Alberto è tornato Mago, dai suoi piedi nascono sogni. L'esibizione sciorinata contro il Milan rimane la stella cometa della stagione. Non gli è bastata per conquistarsi la convocazione nella Spagna ma con il ritorno di Luis Enrique le sue chances di andare all'Europeo potrebbero aumentare. Come il numero degli assist: ne ha realizzati 9 ma punta a infrangere il suo record di due anni fa quando furono 13 in 34 presenze.



RINNOVA - A 27 anni Luis Alberto ha trovato la sua completa maturazione calcistica. Simone Inzaghi lo considera fondamentale per la Lazio, forse anche di più rispetto a Milinkovic-Savic. E proprio come il serbo verrà premiato con il rinnovo del contratto. Igli Tare ha trovato un'intesa di massima con il suo agente Alvaro Torres, si lavora sui dettagli e già a gennaio è atteso l'annuncio ufficiale. Luis Alberto rinnoverà il suo contratto con il club biancoceleste fino al 2024 a 2,5 milioni di euro netti più premi a stagione. Un riconoscimento importante in attesa di nuove magie.