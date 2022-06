Stiamo lavorando alla questione Muriqi. La differenza in termini economici c’è ed è tanta. Noi conosciamo le risorse che abbiamo a disposizione e i limiti che possiamo raggiungere.

La trattativa tra lae ilperè in stallo. Tanto che per il centravanti si sta facendo prepotentemente avanti il Galatasaray. Il club delle baleari però non si è ancora rassegnato all'idea di non poter trattenere il kosovaro. L'amministratore delegato, ai microfoni dell'emittente locale spangola Onda Cero Mallorca:

La forbice di cui parla il dirigente è quella tra la richiesta dei biancocelesti di 12 milioni - secondo quanto pattuito a gennaio per il prestito con diritto di riscatto - e l'offerta di circa 8 milioni dei rossoneri. Lotito è disposto a concedere un piccolo sconto, scendendo intorno ai 10-11 milioni, ma non di più. Al momento però un rilancio da parte degli isolani ancora non è arrivato. Anche per questo i capitolini si stanno da qualche giorno guardando intorno in cerca di nuovi acquirenti.