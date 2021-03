Il suo arrivo a Roma aveva suscitato molta curiosità. Un calciatore molto talentuoso, abile tecnicamente e capace di mandare in gol con continuità i compagni. Questo era stato il biglietto da visita di Andreas Pereira. Eppure il calciatore belga-brasiliano non è riuscito ad imporsi in questa stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport, con soli 548 minuti all'attivo in stagione risulta veramente difficile che la Lazio lo riscatti dal Manchester United per una somma intorno ai 27 milioni di euro. Per questo motivo dall'Inghilterra sono emerse alcune voci secondo le quali lo United starebbe proponendo Pereira ad altri club. L'obiettivo è quello di monetizzare il più possibile per alimentare le casse societarie e puntare a un difensore di alto livello, ma soprattutto al sogno Haaland.