Daichi Kamada è finito nel mirino del Marsiglia. Il club francese si è fatto avanti a più riprese nelle ultime settimane per il centrocampista della Lazio, classe '96, sondando la disponibilità al trasferimento. Ne parla questa mattina Il Messaggero. L'ex Eintracht è scalato indietro nelle gerarchie di Sarri, dopo aver iniziato la stagione da titolare, segnando anche un gol decisivo al Napoli. Il tecnico continua ad avere grande fiducia in lui e ne ha apprezzato pubblicamente in più occasioni le qualità. Ma il poco utilizzo sta deludendo le aspettative del calciatore nipponico che quindi inizia a guardarsi intorno.



Kamada ha un contratto annuale con la Lazio. Si libererà a 0 a giugno, ma nell'accordo sono previste delle clausole per un rinnovo automatico. L'OM potrebbe decidere però affondare il colpo già a gennaio. La sensazione è che per il giocatore saranno decisive le prossime settimane, per dare un netto cambio di marcia alla sua stagione e convincere il tecnico biancoceleste a puntare maggiormente su di lui.