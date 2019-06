Inzaghi confermato, Tare blindato da Lotito, ora la Lazio deve lavorare sodo sulle uscite. Milinkovic e Luis Alberto potrebbero lasciare la Lazio, ma non sono gli unici. C'è un folto gruppo di giocatori già con la valigia in mano.



MERCATO LAZIO - Il primo a lasciare il centro sportivo biancoceleste è l'esterno, andato a scadenza, Dusan Basta. Il 30 giugno dirà addio, proverà nuove esperienze dopo 5 anni di Lazio. Ma bisognerà anche fare cassa: per questo verrà offerto Caicedo, il Galatasaray è arrivato con forza a chiederlo, ci sono offerte da Cina ed Emirati, Lotito vuole 8 milioni per lui. Potrebbe farsi per 6 milioni. Con Inzaghi in panchina partirà anche Badelj: il feeling con il mister non è mai stato alto, come riporta il Tempo, su di lui ci sono il Bordeaux, il West Ham e l'Aston Villa. In difesa dovrebbero lasciare la Lazio Patric e Wallace. Il primo è richiesto da Cagliari e Parma, su Wallace pendono interessamenti da Francia e Portogallo. Durmisi vorrebbe restare, ma la Lazio dalla sua parte si sta muovendo per rimpiazzarlo. Torneranno 20 giocatori dai prestiti, Palombi e Murgia potrebbero rimanere un altro anno a Lecce e a Ferrara. Hanno fatto bene, potrebbero essere riconfermati.