. L’ostacolo è sempre lo stesso, l’indicatore di liquidità. A causa di quest’ultimo misterCondizione che al momento qualche piccolo malumore lo sta creando al Comandante, ma che rientra nelle problematiche economiche esposte inizialmente dalla società e accettate dall’ex tecnico tra le altre di Juve, Chelsea e Napoli.. Chiaramente mi piacerebbe partire domattina con la lista dei miei 24 giocatori definitivi, ma questo è praticamente impossibile.”, così parlava Sarri esattamente due mesi fa nella conferenza stampa di presentazione a Formello. Dimostrazione che lui stesso era a conoscenza delle problematiche in entrata. Ora però il tempo stringe e anche la società lo sa.Il Comandante lo ha fatto presente.. Al momento non è atteso un incontro a Formello. Poco importa. Serviranno conferme a Sarri e alcune già stanno arrivando. Innanzitutto il presidente(sabato 21 agosto alle ore 20:45, ndr), più(il suo prolungamento va ancora certificato).A proposito delle nuove ufficialità, una di queste potrebbe rimanere poco in biancoceleste. Si tratta di Dimitrije. Il difensore serbo sembra ancora un po’ acerbo per gli schemi di Sarri, e vista l’età (classe 2000) ci può anche stare. Poiché extracomunitario però occupa uno slot importante. Per questo motivo la Lazio starebbe pensando di girarlo in prestito (con buona pace dell’agente) e liberare il posto per Filipdell’, altro extracomunitario. Sia per lui, che per Tomadel, il club capitolino avrebbe raggiunto l’accordo contrattuale e con i rispettivi club. Due quinquennali. Sopra il’anno per l’esterno serbo e circal’anno per il centrocampista croato ieri in campo in Ligue 1. L’Eintracht sarebbe pronta anche ad accettare un: 1,5 milioni subito e 20 il prossimo anno. Il Bordeaux da tempo ha detto sì a, per arrivare a una cifra intorno ai 10 milioni.Il suo agente sta parlando in Italia cone in seconda battuta, in Inghilterra con, più qualche flebile contatto in Spagna. Lotito non vorrà incassare meno didalla cessione del Tucu, i quali permetterebbero alla sua Lazio di sbloccare tutte le entrate. Tra queste ultime Sarri attende anche un difensore. La promozione dia scapito dila dice lunga sulla considerazione del centrale slovacco. Diversi profili accostati un mese fa stanno trovando squadra (). Altri non sono mai stati cercati (). Urge un rinforzo, ma al momento tutto tace lì dietro.