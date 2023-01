Non arrivano segnali da Formello sul fronte mercato. Si respira aria di rassegnazione in casa Lazio perché il rischio di veder restare ferma a 0 la casella degli acquisti al gong del 31 gennaio è sempre più concreto. Anche Sarri sembra aver ormai imparato a fare i conti con le limitate capacità di manovra di Lotito e Tare nelle sessioni invernali. Il Corriere dello Sport però questa mattina lascia aperto uno spiraglio di speranza: tutto potrebbe infatti sbloccarsi al fotofinish, come peraltro è spesso accaduto in passato per i biancocelesti.



Scenari che sembrano chiusi potrebbero riaprirsi all'improvviso, come quello di Luca Pellegrini, che aspetta una chiamata dalla Lazio per lasciare Francoforte e tornare in Italia. Tutto dipenderà dall'addio o meno di Fares. Sul capitolo vice-Immobile invece Bonazzoli è bloccato dalla Salernitana che non lo concede in prestito secco, ma solo con obbligo di riscatto. Sarri ha lasciato intendere ripetutamente che un altro attaccante è necessario per gestire al meglio le rotazioni. Magari un capovolgimento di fronte nelle ultime ore di mercato potrà insperatamente accontentarlo.