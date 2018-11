L'asse con la Spal potrebbe diventare caldissima a breve. Il mercato della Lazio si muove, e l'esterno destro Manuel Lazzari è un obiettivo: le richieste sono alte, almeno 20 milioni, ma Lotito vorrebbe far ragionare i suoi interlocutori ed inserire alcune contropartite. L'affare si potrebbe fare, e sarebbe un triangolo. Come riporta lacittàdisalnerno.it, la Lazio farebbe rientrare a casa Djavan Anderson, rivelazione lo scorso anno con il Bari, oggetto misterioso a Salerno, dove sta collezionando panchine, per girarlo a Ferrara. Da Ferrara a Salerno, come contropartita, arriverebbero Costa e Schiattarella. A quel punto la Lazio potrebbe mettere le mani su Lazzari, soffiandolo all'Inter, senza sborsare i 20 milioni richiesti, ma solo una parte. Il mercato invernale comincia a scaldare i motori, la Lazio dovrà muoversi in fretta.