Lazio, il messaggio di Zaccagni dopo l'operazione agli aduttori: "Soffrivo da qualche mese. Sarò pronto per il ritiro"

Getty Images

Mattia Zaccagni si è operato al tendine dell'adduttore destro. Il capitano della Lazio, come poi ha spiegato lui stesso, soffriva di un problema fisico che negli ultimi mesi lo ha limitato. Si spiega anche così il calo di rendimento nella seconda parte di stagione dell'ala sinistra biancoceleste, che aveva provato ad andare avanti con terapie conservative e trattamenti specifici, ma senza gli effetti sperati nell'arginare la problematica. Da qui la scelta di procedere chirurgicamente, anche se con un intervento mini-invasivo. Il calciatore infatti è già a casa, dove seguirà ora un protocollo ad hoc per il pieno recupero in vista della prossima stagione.

Lo stesso Zaccagni tramite i social ha voluto fare chiarezza sulle sue condizioni. L'obiettivo è farsi trovare pronto per la ripresa dei lavori a Formello il prossimo 14 luglio. "Già dimesso e già a casa - si legge nel messaggio postato in una storia su Instagram - Grazie a tutti per il vostro sostegno, è un problema che mi portavo dietro da un po', giocando gli ultimi tre mesi della stagione con tanto dolore, il riposo e le terapie sono servite a poco per questo ho voluto procedere con l'intervento per farmi trovare pronto per il ritiro! Grazie ancora a tutti vi abbraccio. Sempre forza Lazio!"