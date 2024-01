Lazio, il Milan offre un centrocampista

Il Milan ha offerto Krunic alla Lazio. La notizia la riporta questa mattina Il Messaggero. Il centrocampista bosniaco è in uscita dai rossoneri, come ha fatto capire lo stesso tecnico Pioli, e i biancocelesti stanno ragionando sul possibile inserimento di una nuova mezz'ala in questa sessione di mercato. A maggior ragione se dovesse concretizzarsi la cessione di Basic.



Fabiani ragiona sull'opportunità. Il costo del cartellino è di circa 5 milioni di euro. Sarri continua a insistere su Ferguson, del Bologna, che è di gran lunga il suo preferito tra i tanti nomi usciti nelle ultime settimane. Se il club capitolino vorrà affondare il colpo su Krunic però dovrà sbrigarsi per battere la concorrenza del Fenebahce, che già in estate era stato vicinissimo alla chiusura per il classe '93 ex Empoli.