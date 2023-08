Non sarà a Empoli il futuro di Akpa Akpro. L'accordo tra i toscani e la Lazio sembrava in chiusura, ma nelle ultime ore il Monza è piombato sul calciatore ivoriano, battendo tutte le concorrenti (c'era anche il Verona su di lui). Galliani ha parlato direttamente con Lotito trovando un accordo per il trasferimento. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli proprio oggi. La fumata bianca può arrivare già nelle prossime ore.