Tra i nuovi arrivati, è quello più indietro, che desta maggior curiosità. Valon Berisha ha colpito tutti in Europa League con il suo Salisburgo, difficilmente rientrerà dall'infortunio patito ad Auronzo di Cadore per la gara contro la Juventus. Sarà più facile vederlo in campo dopo la sosta, come riporta il Corriere dello Sport: ha saltato tutta la preparazione, dovrà rimettersi in pari e trovare la giusta condizione prima di esordire in Serie A e far vedere di che pasta è fatto.