Mentre la Lazio è pronta a tornare a lavoro a Formello per preparare la super sfida contro l'Inter, dalla Serbia arrivano buone notizie. Come riporta Il Corriere dello Sport il nuovo acquisto biancoceleste per luglio, Dimitrije Kamenovic continua ad inanellare buone prestazioni col Cukaricki, e nell'ultima gara è anche andato a segno. Suo il gol in mischia al 39' contro l'Indjija. E' il suo secondo timbro stagionale, e anche il primo era arrivato da palla inattiva. Una caratteristica, questa, della quale la Lazio ha tremendamente bisogno visto che difficilmente segna da angolo, e Kamenovic con i suoi 188 cm di altezza potrà sicuramente contribuire alla causa.