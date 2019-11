Provenienza, Barcellona come Keita. Il classe 2002 Raul Moro è l'oggetto misterioso della Primavera della Lazio. In amichevole ha colpito tutti: dribbling, colpi di genio, qualità. Peccato che in campionato, che ha preso una brutta piega con 5 sconfitte consecutive, l'investimento non è stato ancora ripagato.



RAUL MORO DOVE SEI - Il transfer ha tardato ad arrivare ma le prossime ore potrebbero essere decisive. La Lazio sta provando a forzare i tempi, vuole una brusca accelerazione per aiutare la squadra e provare a buttarlo nella mischia. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, serve una svolta nella stagione della Primavera, la speranza è di averlo già per il prossimo impegno contro la Roma. Sarebbe un mezzo miracolo burocratico, ma la Lazio ci prova.