Il ritornello "l'unico cedibile tra i big è Correa" in casa Lazio torna sempre più in auge. I biancocelesti avrebbero scelto gli attaccanti esterni per il 4-3-3 di Sarri. Si tratta di Brandt e Felipe Anderson, ma entrambi potranno raggiungere la capitale solamente tramite la cessione di Joaquin Correa. Come riporta Il Corriere dello Sport quest'ultima potrebbe arrivare anche perché il Tucu ha già salutato tutti a Formello e il Psg rimane vigile. I parigini offrirebbero 35-40 milioni per l'argentino, cifra che la Lazio ritiene idonea per lasciarlo partire.