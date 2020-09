Pepe Reina, tornato in Italia dopo il prestito all'Aston Villa, ha lasciato il Milan per la Lazio. Queste le parole del padre, Miguel Angel, a Radio Marte: "Tifosi del Napoli arrabbiati per il fatto che sia andato alla Lazio? Suppongo che sia per via della rivalità. Quando Figo passò al Real Madrid è accaduta la stessa cosa, i tifosi del Barcellona non la presero bene. Ci tengo a precisare che Pepe avrà sempre Napoli nel suo cuore, sa cos’è la riconoscenza e ne ha nei confronti della città".