Lazio, il papà di Zaccagni assicura: "Vuole diventare una bandiera biancoceleste"

Si è preso la ribalta Mattia Zaccagni, dopo il gol contro la Croazia. Grazie a lui l'Italia può proseguire il suo percorso a Euro 2024 (sabato alle 18:00 c'è la Svizzera agli ottavi). Senza quella rete al 98' gli Azzurri non sarebbero rientrati nemmeno nel ripescaggio delle migliori terze. L'ala della Lazio ha regalato una gioia doppia in particolare al suo paese di orgine in Romagna, Bellaria, e a tutta la sua famiglia che non smette di festeggiarlo da due giorni. Il papà è intervenuto ai microfoni di Tuttosport parlando così della sua parabola crescente in Azzurro e anche con la maglia biancoceleste, della quale si sta innamorando:

«Vedere Mattia segnare un gol così importante con la maglia della Nazionale all’ultimo secondo è stato davvero emozionante. Per tutta la nostra famiglia quella contro la Croazia è stata una notte magica. Abbiamo fatto una videochiamata subito a fine partita: eravamo al settimo cielo e l’abbiamo travolto con la nostra gioia. Ieri l’ho sentito davvero felice. Mi ha raccontato cheAlex gli ha detto che la giocata con la Croazia gli ricordava la sua contro la Germania al Mondiale del 2006. Se lo dice un campione del genere c’è da crederci. Era per noi un rito seguire la Nazionale nel nostro hotel. Lunedì sera è stato fantastico vederlo protagonista nell’Italia. Al suo gol siamo impazziti. Avevo deciso di seguire la gara assieme ad amici e parenti in albergo in mezzo ai clienti. Ci siamo messi a urlare come pazzi: la gioia era irrefrenabile, qualcuno si è lanciato in piscina. Io mi davo dei pizzicotti per essere sicuro che non stessi sognando. Mio cognato nella foga dell’esultanza si è pure fatto male a un braccio!»

e anche con i dirigenti della società c'è un bel rapporto. Ci teneva molto al rinnovo e nelle scorse settimane il suo agente, Mario Giuffredi, l’ha accontentato, trovando l’accordo col presidente Lotito. Mattia è felicissimo alla Lazio. Vorrebbe diventare una bandiera della squadra enella Capitale, dove ha messo su famiglia con Chiara. Dopo Thiago mi renderanno presto ancora nonno, aspettano una bambina: si chiamerà Dea ».