Possibile ritorno in Italia per il Papu Gomez. Secondo il sito spagnolo vocescriticas.com il classe '88, ex Atalanta, attualmente al Siviglia, interessa a quattro club di Serie A: Fiorentina, Roma, Monza e anche alla Lazio. L'argentino peraltro era stato già vicino a vestire i colori biancocelesti nel 2018, quando era in bilico la sua permanenza a Bergamo. Non se ne fece nulla allora, perché il calciatore scelse di restare a Bergamo (per poi salutare definitivamente l'estate successiva). Stando ai rumors, potrebbe ora presentarsi una nuova occasione.