Lazio, il perché del colpo Kent sfumato: parla l'intermediario

"L’intesa fra le due società era totale ed è stata trovata subito, all’ora di pranzo. Mancava solo la firma del calciatore, che ha iniziato a tirar fuori mille ragioni per non trasferirsi. Prima non gli piaceva la Serie A, poi la questione economica (in Turchia guadagna 1,7 milioni, ndr), ma la Lazio ha fatto uno sforzo. Poi sembrava essersi convinto e a 1 minuti dalla chiusura del mercato, ma alla fine ha deciso di rimanere a Istanbul e ha detto. no".

L'affare, sfumato all'ultimo minuto del mercato invernale, ha lasciato l'amaro in bocca in casa. A svelare il perché del mancato arrivo dell'ala inglese in biancoceleste ci ha pensato l'intermediario dell'affare, Mattia Luca Terraneo, che ieri aveva curato i contatti tra la dirigenza capitolina e il Fenerbahce, proprietario del cartellino del calciatore. Secondo la sua testimonianza si è trattato di un ripensamento dell'ultimo minuto.

Nell'ultima ora prima della chiusura definitiva del mercato è spuntata anche una questione di mancato pagamento di alcuni arretrati, ma Terraneo ha sottolineato che non si trattava veramente di una questione di soldi. Seppur veritiera e confermata da chi ha seguito da vicino la trattativa, questa era in ogni caso solo una delle diverse scuse pretestuosamente accampate pur di non accettare la destinazione. Kent viene descritto come un ragazzo dal carattere complicato, non nuovo peraltro a situazioni di questo genere. Dopo essere sfumata la possibilità di passare alla Lazio, si sono fatti avanti anche due club inglesi (lì il mercato chiudeva a mezzanotte). Su tutti, sembrava poterla spuntare l'Hull City, ma anche in questo caso si è ripetuta la stessa scena e alla fine il giocatore ha preferito rimanere in Turchia, di fatto a fare la riserva dell'ex giallorosso Cengiz Under.