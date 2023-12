La Lazio è consapevole che se Felipe Anderson non rinnoverà il contratto sarà uno degli obiettivi a parametro zero della Juventus. Lo riporta il Messaggero che sottolinea però come l'ombra dei bianconeri non sposterà l'ago della bilancia nella trattativa per il suo rinnovo di contratto. Lotito offre un prolungamento a cifre inferiori rispetto ai 3,5 milioni attualmente percepiti.