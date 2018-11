Daniele Sebastiani, presidente della Lazio, parla a Radio Incontro Olympia di Alessandro Rossi, attaccante classe '97 del club biancoceleste accostato agli abruzzesi: "Con il mio amico Lotito, dato gli ottimi rapporti, posso serenamente affermare che nella finestra estiva del mercato scorso abbiamo parlato di un eventuale trasferimento di Rossi al Pescara. Noi lo avevamo già seguito, ripeto con la dirigenza laziale ne abbiamo discusso, alla fine hanno deciso di farlo rimanere a Roma cosicchè noi abbiamo puntato su un mix di gioventù ed esperienza che al momento, visti i risultati e la classifica, ci soddisfa e non ci fa pensare a nuovi innesti nel nostro reparto avanzato. Tuttavia, fra un mese, chissà... Nuovi scenari possono aprirsi anche perché quando si parla di giovani forti ed interessanti, che debbono giocare per maturare, il Pescara in prima fila ci sarà sempre".