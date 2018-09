Alla Lazio serve benzina nelle gambe. La gara contro l'Empoli, dopo la sosta, sarà importante per definire lo stato dell'arte in casa biancoceleste e la condizione dei big. Inzaghi e il suo staff stanno lavorando a Formello per garantire un miglioramento individuale e di gruppo per il ritorno in campionato, tra 10 giorni.



AMICHEVOLE - Per questo Inzaghi ha già pronto un piano per rientrare in condizione, che passerà anche per un'amichevole. Questo sabato la Lazio giocherà contro la Lupa Roma, squadra che milita in Serie D. Un test voluto da Simone Inzaghi che dovrà fare a meno dei nazionali ma vuole preparare il resto del gruppo per il prossimo match in programma.