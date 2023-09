A poche ore dalla fine del mercato la Lazio prova il colpo a effetto: i biancocelesti stanno prendendo informazioni su Mason Greenwood, attaccante classe 2001 che il mese scorso ha risolto il suo contratto con il Manchester United a causa di problemi giudiziari. Claudio Lotito in persona sta capendo se ci sono margini per fare l’operazione, in queste ore il presidente è in contatto anche con Sarri e il ds Fabiani per decidere se affondare il colpo. Un affare non facile, ma che la dirigenza proverà a chiudere fino alla fine. La Lazio non ha esigenza di prendere un altro attaccante, Greenwood è considerato un’occasione da ultime ore di mercato per la quale vale la pena fare un tentativo.



I GUAI GIUDIZIARI - Il giocatore piace, a lasciare qualche dubbio è l’aspetto caratteriale. In Inghilterra è stato arrestato un paio di volte: prima dopo una denuncia dell’allora fidanzata Harriet Robson che sui suoi profili social aveva pubblicato delle foto che mostravano lividi ed escoriazioni provocatele dal giocatore; Dopo esser stato rilasciato su cauzione, a ottobre 2022 viene arrestato ancora con l'accusa di aver provato a contattare in segreto l'ex compagna. Altra cauzione e altro rilascio. A febbraio scorso sono cadute tutte le accuse tra cui quella di tentativo di stupro, violenza aggravata e comportamento coercitivo. Messi alle spalle i guai giudiziari potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della sua carriera: Lotito è al lavoro, la Lazio ci prova per Greenwood