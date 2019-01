Simone Lorieri, preparatore di Francesco Acerbi, difensore della Lazio, parla del centrale biancoceleste. Queste le parole riportate da lalaziosiamonoi.it: "Siamo coetanei e ci capiamo al volo. Ha reagito bene a una mazzata incredibile, non era semplice. Non so in quanti ce l'avrebbero fatta. Quando si mette in testa una cosa, è importante controllarlo. Acerbi a Roma si trova benissimo con compagni, staff tecnico e medico. Il clima perfetto per uno così maniacale. Uno alla Klose? Avete visto fino a che età ha giocato Miro? Nulla è casuale a certi livelli".