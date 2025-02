Lazio, il presidente della Regione si sbilancia: "Europa League o Serie A? Ecco su cosa punterei io"

Getty Images

Cresce l'attesa per gli ottavi di finale diin casaGiovedì prossimo i biancocelesti affronteranno il Victoria Plzen in trasferta nella gara d'andata., almeno sulla carta, e sognano un grande percorso per la propria squadra nel tabellone del torneo. Prima però c'è l'ostacolo Milan in campionato domenica sera: appuntamento altrettanto cruciale nella corsa Champions, che nessuno a Formello intende mollare. Tra i laziali invece in molti sono propensi a fare già uan scelta, anche alla luce dell'eliminazione in Coppa Italia, per concentrare tutte le energie su una competizione o sull'altra.

Tra di loro anche sostenitori illustri come il presidente della Regione Lazio,. Diciharato tifoso biancoceleste, oltre che amico del presidenteil noto esponente politico alla guida della regione dal 2023 è intervenuto oggi ai microfoni di Radiosei e si è esposto così sul tema della preferenza verso una delle due competizioni in cui è ancora in ballo la squadra di Baroni: "L’Europa League è qualcosa che ci manca, io ero a Birmingham quando abbiamo vinto la Coppa delle Coppe. Mi auguro possa ricapitare, sarebbe un sogno.Per la Lazio sarebbe il massimo".