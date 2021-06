Tra un'attesa e l'altra per la firma di Sarri, la Lazio è pronta ad accogliere nella capitale quello che di fatto sarà il primo acquisto stagionale. Si tratta di Dimitrije Kamenovic. Il difensore serbo classe 2000, come riporta Il Corriere dello Sport, arriverà domani a Roma per concludere il suo passaggio al club biancoceleste. Al Cukaricki andrà una cifra vicina ai 3 milioni di euro.