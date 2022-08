Arrivano anche buone notizie dallo 0-0 di Torino per la Lazio. Anzi, in realtà sono conferme per quanto si era già visto nelle amichevoli estive (tranne col Genoa, ndr) e alla prima col Bologna. La solidità difensiva in questo avvio di stagione fa ben sperare. Ieri non solo la porta è rimasta inviolata, ma è anche arrivato un solo tiro nello specchio della porta in tutti i 90 minuti. L'anno scorso, come fa notare il Corriere dello Sport stamattina, il primo clean sheet arrivò alla decima giornata.



La forma fisica non è ancora delle migliori e la scialba prestazione degli uomini offensivi ne è la testimonianza. Invece la coppia Patric-Romagnoli funziona a meraviglia, aiutata dal filtro a centrocampo e dagli esterni che non lasciano più quelle praterie sulle corsie laterali che si vedevano nella passata stagione. Un punto di partenza importante su cui impostare la corsa Champions, visto che la scorsa stagione i biancocelesti sono arrivati quinti subendo 58 gol, mentre la Juventus è arrivata quarta incassandone appena 37.