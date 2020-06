La Lazio a Bergamo ha dimostrato di essere sulle gambe. Come riporta il Corriere della Sera, una delle cause principali della sconfitta biancoceleste non sta nella testa, o nella tecnica, ma nella durata delle batterie. La Lazio dopo 30 minuti ha accusato tantissima fatica. Inzaghi l'aveva detto: "Ho trovato i giocatori imballati".



LAZIO PROBLEMA FISICO - Se il preparatore atletico Ripert era stato giustamente celebrato nella lunga serie di risultati utili positivi - 21 - stavolta tocca a lui ridare smalto alla Lazio. Anche nell'ultimo test prima dell'Atalanta, contro la Ternana, la squadra aveva giocato solo 45 minuti. Troppo pochi per tornare in forma, e il risultato, nella ripresa a Bergamo, è stato sconfortante: troppa fatica, la Lazio non è più un modello di preparazione fisica. Deve tornare ad ingranare in fretta le marce alte.