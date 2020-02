Il gol contro il Genoa, per aprire una delle partite più spettacolari e intense di questa serie A. Adam Marusic, nelle ultime 3 partite, ha tolto il posto da titolare a Lazzari, dopo che un infortunio lo aveva tenuto ai box per tre mesi. Punto di forza per la Lazio, oggetto del desiderio per il Paris Saint-Germain: i francesi non smettono di monitorarlo.