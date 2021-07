Tra i profili che il Psg ha proposto in scambio alla Lazio per Correa, quello che alletta di più i biancocelesti è Pablo Sarabia. L'attaccante spagnolo piace, potrebbe essere perfetto a destra poiché mancino, ma allo stesso tempo anche a sinistra nel tridente di Sarri. Come riporta Il Messaggero per la Lazio l'affare potrebbe chiudersi con Sarabia più altri 25 milioni almeno, non 10-12 come proposto dai parigini. Tra una riflessione e l'altra però è spuntato l'Atletico Madrid sul classe '92.