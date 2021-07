L'operazione tra Lazio e Paris Saint-Germain per Correa è ancora in fase embrionale ma i francesi hanno già iniziato a parlare con Tare delle possibili contropartite. La prima che è stata sottoposta è quella che porta a Pablo Sarabia, che ha già segnato un gol e due assist all'Europeo con la Spagna. Sono spuntate però anche altre due candidature, la prima quella che riguarda Julian Draxler, giocatore cercato dai biancocelesti anche in passato; la seconda, subito risultata inaccessibile per i costi dell'ingaggio, portava al sogno Angel Di Maria. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.