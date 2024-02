Lazio, il punto sugli infortunati: domani gli esami di Patric

Tommaso Fefè

Infermeria affollata in casa Lazio. Ieri ci è tornato anche Patric, dopo neanche una settimana dal suo recupero. Il centrale spagnolo è uscito dopo 10 minuti durante la sfida contro il Bologna, per un contrasto duro contro El Azzouzi. Domani svolgerà gli esami per capire l'entità del trauma ma la sua presenza mercoledì contro il Torino è quasi certamente da escludere. Il referto dei medici dirà se potrà farcela per la Fiorentina lunedì prossimo.



I tempi di recupero sono proprio l'aspetto che tiene maggiormente in apprensione Sarrri. Zaccagni è assente da un mese per un piede dolorante e anche sabato, si era allenato di nuovo solo con le scarpe da ginnastica, perché ancora non riusciva a calciare bene. Proverà a ritentrare anche lui tra una settimana contro il Viola, ma al momento la prospettiva più verosimile è quella di rivederlo in campo direttamente col Milan a inizio marzo. L'altro lungodegente è Rovella, alle prese con la pubalgia. Lo staff medico spinge per farlo tornare a correre il prima possibile, ma il classe 2001 tituba, perché già in passato il riacutizzarsi del problema lo aveva fatto soffrire parecchio. L'unico che tornerà almeno in panchina contro il Torino nel recupero infrasettimanale sarà Vecino, ristabilitosi dopo l'affaticamento accusato prima della sfida di Champions col Bayern mercoledì scorso.